"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото

По словам Маремухи, у нее были домашние роды.

"Чувствуем себя невероятно счастливыми! Роды были идеальными! Рожать дома было моим лучшим решением! Спасибо всем за поддержку и приветствие, мы отдыхаем", – написала она.

Контекст:

Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Виктория Маремуха является ведущей канала "Украина".

Маремуха познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности.

18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью.