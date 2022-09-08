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08 сентября, 2022
 
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"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото

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Маремуха вышла замуж за своего избранника летом 2021 года
Маремуха вышла замуж за своего избранника летом 2021 года
Фото: vicky_mare / Instagram

Телеведущая и участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" на "Новом канале" Виктория Маремуха 7 сентября родила первенца. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав первые фото с новорожденным сыном.

По словам Маремухи, у нее были домашние роды.

"Чувствуем себя невероятно счастливыми! Роды были идеальными! Рожать дома было моим лучшим решением! Спасибо всем за поддержку и приветствие, мы отдыхаем",   написала она.

Контекст:

Маремуха родилась в селе Мартыновка Винницкой области. Она прославилась в 2015 году благодаря участию в проекте "Супермодель по-украински". С 2017 года Виктория Маремуха является ведущей канала "Украина".

Маремуха познакомилась с французом по имени Луи в 2016 году. Летом 2021 года пара зарегистрировала брак. Ведущая не называет фамилию своего мужа, а также скрывает род его деятельности. 

18 апреля 2022 года ведущая сообщила, что вскоре впервые станет матерью. 

Теги: дети, беременность, телеведущая, Виктория Маремуха
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