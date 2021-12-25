  Руслана презентовала клип на колыбельную "Ходить Сон", снятый в Карпатах

"Певица провела много экспедиций в Карпатах, где изучала гуцульские ритмы и мелодии, чтобы создать авторскую колыбельную. Она обращала внимание на древние украинские колыбельные, поэтому ее композиция наполнена многими символами и традициями", – сообщает "24 канал".

В клипе присутствуют две линии – путешествие души по миру во сне, и реальная жизнь, в которой артистка качает колыбель и поет песню.

"Когда мы спим, душа путешествует по мирам. Когда мы просыпаемся, мы рождаемся снова и снова. Мы получаем бесценный дар – новый день, новую жизнь, еще один шанс начать все сначала" – указано в аннотации к видео.

ВИДЕО

Видео: RuslanaTube / YouTube