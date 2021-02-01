"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове

Американская актриса Джессика Бил в день 40-летия своего супруга, актера Джастина Тимберлейка призналась, что не знает никого другого, с кем ей было бы веселее, чем с ним.

Американская актриса Джессика Бил 31 января опубликовала в сети подборку снимков, на которых запечатлен ее супруг, актер и певец Джастин Тимберлейк в разные периоды его жизни.

На заглавном фото артист позирует с бутафорской короной на голове возле праздничного торта из панкейков, украшенного ягодами.

На остальных фото артист запечатлен в компании жены на спортивных и светских мероприятиях. Бил посвятила публикацию 40-летию супруга.

"Нет никого, с кем мне было бы веселее, с кем бы я могла смеяться еще больше и больше чувствовать. С 40-летием, моя любовь", – написала она.

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Отношения Тимберлейка и Бил начались в 2007 году. Они поженились в Италии в 2012 году. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл.

В сентябре 2020 года СМИ сообщили, что Тимберлейк и Бил во второй раз стали родителями, но ни пол ребенка, ни его имя не были известны.

В январе 2021 года Тимберлейк признался, что осенью у них с Бил родился сын, которого назвали Финесом.