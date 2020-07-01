С мордочками на груди. Дуа Липа позировала в микрокупальнике

Британская певица Дуа Липа надела розовый вязаный купальник.

Британская певица Дуа Липа на своей странице в Instagram разместила селфи-снимки, на которых запечатлена в купальнике, едва прикрывающем грудь.

Подписчики оценили образ певицы.

"Такой прикольный купальник. Вау!" – написала clairo.

"Наимилейшая", – отметила joannvdherik.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 30 Июн 2020 в 8:10 PDT

Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.