С мордочками на груди. Дуа Липа позировала в микрокупальнике

Британская певица Дуа Липа на своей странице в Instagram разместила селфи-снимки, на которых запечатлена в купальнике, едва прикрывающем грудь.
Подписчики оценили образ певицы.
"Такой прикольный купальник. Вау!" – написала clairo.
"Наимилейшая", – отметила joannvdherik.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дуа Липа – британская певица косовского происхождения. Она начала карьеру в возрасте 14 лет, размещая на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. Липа – обладательница премий EBBA Public Choice Award и Grammy Awards.