С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поделился в сети снимками с отдыха.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 1 января окунулся в Черное море, а 3 января уже отдыхал вместе с семьей на горнолыжном курорте "Буковель" в Карпатах. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Всех с Новым годом. Мы встретили тут шикарную погоду. Сколько людей пришло на море", – заявил Гончаренко, позируя в первый день Нового года в плавках на фоне моря.

Спустя два дня депутат показал, как отдыхает вместе с сыновьями в Карпатах.

"Наши волшебные Карпаты", – подписал он публикацию.

4 января Гончаренко сфотографировался со старшим сыном на подъемнике.

"Немного снега не хватает", – поделился он впечатлениями.

За неделю до этого Гончаренко окунулся в Черное море.

Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Во время Революции достоинства, в феврале 2014 года, вышел из Партии регионов. Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

17 лет назад Гончаренко женился на Ольге Глово. Супруги воспитывают двух сыновей – Алексея (2006) и Кирилла (2018).