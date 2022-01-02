"С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку". Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами

"С Новым годом от меня и моего Бу. Желаю вам, чтобы весь год был наполнен счастьем, любовью и крепким здоровьем", – подписала она публикацию, которая получила больше 4,5 млн лайков.

"Поздравляем с Новым годом самую сексуальную и крутую парочку из ныне живущих", – прокомментировала rcateringandevents.

"Какая красивая пара. Одна из лучших", – отреагировала amiebindii.

"Какое крутое фото", – отметила ath37.

"Вы просто сделали мой день", – написала kathyromero.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)