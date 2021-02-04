Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото

Супруга 44-го американского президента Барака Обамы Мишель Обама публично оценила подарок, который получила от первой леди США Джилл Байден, которая 20 января стала новой хозяйкой Белого дома.

Супруга 44-го американского президента Барака Обамы Мишель Обама 2 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фото подарка, который получила от первой леди США Джилл Байден.

На обнародованном снимке была запечатлена корзина с салатом, зеленью и овощами.

"Так благодарна удивительной Джилл Байден за этот прекрасный сюрприз! Эти свежие овощи из огорода Белого дома стали восхитительным сюрпризом. Люблю тебя, Джилл!" – написала Мишель Обама.

"Еда – это любовь", – отреагировала на публикацию первая леди США.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Мишель Обама, занимая пост первой леди, пропагандировала выращивание овощей на огороде возле Белого дома, чтобы на своем примере показать важность здорового питания. Предполагается, что Джилл Байден, передав ей корзинку с урожаем, продемонстрировала, что с огородом все в порядке, пишет InStyle.

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Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. После избрания его президентом США Мишель Обама стала 49-й первой леди США.

Джилл Байден получила статус 51-й первой леди 20 января 2021 года, когда ее супруг Джо Байден стал 46-м президентом США.