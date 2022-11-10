С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену

Для прогулки внучка Ротару выбрала короткое платье с откровенным вырезом, а поверх надела длинную клетчатую рубашку. Подписчики образ оценили положительно.

"Красотка. Ноги бесконечно длинные и красивые", – написал ruslanovnagu0712.

"Ты остановила уличное движение!" – добавила andreacoombs18.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. Она часто делится в своем микроблоге снимками, на которых запечатлена в новых образах.

В апреле София Евдокименко опубликовала пост в Instagram с призывом поддержать Украину и украинцев.