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10 ноября, 2022
 
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С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену

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Внучка Ротару София часто фотографируется на улицах Манхэттена
Внучка Ротару София часто фотографируется на улицах Манхэттена
Фото: iamsofiaeve / Instagram

21-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко 9 ноября в своем Instagram поделилась фото с прогулки по Манхэттену. Она уже несколько лет живет и учится в США.

Для прогулки внучка Ротару выбрала короткое платье с откровенным вырезом, а поверх надела длинную клетчатую рубашку. Подписчики образ оценили положительно.

"Красотка. Ноги бесконечно длинные  и красивые", – написал ruslanovnagu0712.

"Ты остановила уличное движение!" – добавила andreacoombs18.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. Она часто делится в своем микроблоге снимками, на которых запечатлена в новых образах.

В апреле София Евдокименко опубликовала пост в Instagram с призывом поддержать Украину и украинцев. 

Теги: США, София Ротару, Нью-Йорк, Манхэттен, София Евдокименко
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