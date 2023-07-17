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17 июля, 2023
 
Новости

Саливанчук показала, как выглядит ее отец

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Саливанчук родилась в 1985 году в Шепетовке Хмельницкой области
Саливанчук родилась в 1985 году в Шепетовке Хмельницкой области
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 16 июля в Instagram Stories разместила короткое видео, на котором во время отдыха запечатлен ее отец Валерий Саливанчук с ее сыновьями Глебом и Никитой.

Во время съемки отец актрисы кормил ее младшего сына мороженым, сидя на качелях.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году в Шепетовке Хмельницкой области. 

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук с 2015 года замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Пара воспитывает двух сыновей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актриса, Анна Саливанчук
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