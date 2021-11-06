"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов

На большинстве фото Майли Сайрус позировала перед камерой в черном топе и трусиках Фото: mileycyrus / Instagram

Певица позировала перед камерой в черном топе и трусиках. Также она дополнила свой образ кроссовками и крошечной сумочкой и слегка распустила волосы.

Сайрус фотографировалась в гардеробной, полной вещей, в частности обуви на все сезоны. На последнем фото певица показала себя топлес.

"Обувь, которая продает семя сама", – написала Сайрус.

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"Майли. Богиня Майли", – прокомментировала ley_c6.

"Самая горячая", – добавила joliescyrus.