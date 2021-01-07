Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"

По словам британского комедийного актера и продюсера Саши Барона Коэна, он больше не видит смысла в эксплуатации образа журналиста из Казахстана Бората Сагдиева.

Саша Барон Коэн придумал и воплотил на экране образ журналиста из Казахстана Бората Сагдиева
Саша Барон Коэн придумал и воплотил на экране образ журналиста из Казахстана Бората Сагдиева
Фото: ЕРА

Британский актер Саша Барон Коэн стал героем нового номера американского еженедельника Variety, снявшись для его обложки.

В интервью изданию он заявил, что больше не намерен возвращаться к комедийному образу журналиста из Казахстана Бората Сагдиева. По словам актера, этот персонаж после премьеры второй части фильма "заперт в шкафу", так как он больше не видит смысла снова его снимать.

Саша Барон Коэн –  британский актер, комик, писатель, режиссер и кинопродюсер. В 2018 году газета The Times назвала Барона Коэна одним из 30 лучших ныне живущих комедийных артистов, а в 2019 году телеканал Gold включил его в список величайших британских комиков.

Журналист из Казахстана Борат Сагдиев – один из его комедийных персонажей. Первая часть фильма о Борате "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" была выпущена в 2006 году. По сюжету герой уезжает из Казахстана в США для создания документального фильма-репортажа по поручению так называемого Министерства информации. 

В октябре 2020 года состоялась премьера второй части "Борат 2", в которой герой в статусе уже популярного журналиста берет интервью у известных персон. Выход фильма ознаменовался скандалом с участием адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Политик заявил, что его появление в одном из эпизодов нового фильма о Борате является подставой.

Теги: США, кино, актер, Саша Барон Коэн
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