Сати Казанова: Вирус скосил маму, сестру и меня

По словам российской певицы Сати Казановой, у нее появился насморк и кашель. Такие же симптомы наблюдаются у сестры и матери.

37-летняя российская певица Сати Казанова 18 мая на своей странице в Instagram написала, что заболела. При этом обращаться за медицинской помощью артистка не стала, попросив советов в лечении у подписчиков.

"Я заболела. Уж не знаю, что за вирус, но он скосил маму, сестру и меня. Подскажите наиболее щадящие средства для лечения без антибиотиков", – написала певица.

"Сопли есть, кашель редкий, но не сухой, – описала она свои симптомы, подчеркнув, что они не похожи на симптомы при заболевании COVID-19.

Скриншот: satikazanova / Instagram



Спустя сутки после заявления о болезни, Казанова в комментариях заявила, что у нее простуда.

19 мая певица удалила публикацию о своей болезни, поблагодарив фолловеров в новом посте за советы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,8 млн человек, более 319 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В России количество заболевших превышает 299 тыс. человек, 2837. умерли от осложнений.