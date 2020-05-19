Сати Казанова: Вирус скосил маму, сестру и меня

37-летняя российская певица Сати Казанова 18 мая на своей странице в Instagram написала, что заболела. При этом обращаться за медицинской помощью артистка не стала, попросив советов в лечении у подписчиков.
"Я заболела. Уж не знаю, что за вирус, но он скосил маму, сестру и меня. Подскажите наиболее щадящие средства для лечения без антибиотиков", – написала певица.
"Сопли есть, кашель редкий, но не сухой, – описала она свои симптомы, подчеркнув, что они не похожи на симптомы при заболевании COVID-19.
Спустя сутки после заявления о болезни, Казанова в комментариях заявила, что у нее простуда.
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Я заболель * Уж не знаю, что за вирус, но он скосил и маму, и сестру, и меня (Симптомы не похожи на covid ) * Подскажите, плз, наиболее щадящие средства для лечения (без антибиотиков) * А пока литрами пью имбирь/куркума/лимон/шиповник. Хорошая новость в том, что остаюсь с родителями ещё на 3 дня * #КоронаВалиСНашегоРайона
19 мая певица удалила публикацию о своей болезни, поблагодарив фолловеров в новом посте за советы.
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Говорят, с 3 июня Италия открывает границы для стран ЕС * И у нас с мужем @stefanotiozzo есть надежда, на то, что между Россиеи * и Италиеи * границы будут открыты не позднее середины июня * Какие ваши ставки: какого же числа мы свидимся с моим возлюбленным? * P.S. Спасибо вам, чудесные мои, за ваши советы и рецепты по поводу недомогания - там много сокровищ, и некоторые я уже успешно применяю. И мне реально становится лучше! (Мамочка и сестра уже в порядке ) * Фото было сделано в Крыму, талантливеи * шеи * @gloria_dani * * #АморчикиВРазлуке #СЛюбимымиНеРасставаи * тесь #ДоСлезСкучаю ...
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,8 млн человек, более 319 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
В России количество заболевших превышает 299 тыс. человек, 2837. умерли от осложнений.