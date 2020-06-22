Счастливый отец Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" показал жену и детей

50-летний американский актер Джейсон Пристли обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен в кругу семьи – жены Наоми Лоуд, 13-летней дочери Авы и 11-летнего сына Дэшиэла.
"Чувствую себя самым счастливым отцом в мире", – подписал он снимок.
Джейсон Пристли родился в 1969 году в Ванкувере (Канада). Всемирную известность актеру принесла роль Брендона Уолша в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".
14 мая 2005 года актер женился на гримерше Наоми Лоуд. Пара воспитывает дочь Аву Веронику (2007) и сына Дэшиэла Орсона (2009).