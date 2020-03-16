Second Emotion. Бибер выпустил очередной танцевальный клип. Видео
Канадский певец Джастин Бибер на своем YouTube-канале презентовал клип на песню Second Emotion. Трек записан вместе с рэпером Трэвисом Скоттом. Режиссер – Ник Демура, работавший с Бибером в туре Believe в качестве хореографа и креативного директора. Хореографом-постановщиком выступил Джонни Эрасм. В ролике участники балета танцуют на пустом паркинге. Композиция Second Emotion вошла в альбом Бибера Changes, релиз которого состоялся 14 февраля.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.