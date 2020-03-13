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14 марта, 2020
 
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"Я его не отпустила". Гомес не может забыть Бибера

Американская певица Селена Гомес заявила, что до сих пор не может "отпустить" канадского музыканта Джастина Бибера из своей жизни.

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Гомес продолжает думать о Бибере
Гомес продолжает думать о Бибере
Ффото: ЕРА

27-летняя американская певица Селена Гомес в интервью YouTube-каналу Genius заявила, что до конца не верит в расставание со своим экс-бойфрендом канадским певцом Джастином Бибером.

По словам Гомес, ей кажется, что она "навечно останется одной".

"Бывает, я просыпаюсь среди ночи и думаю об этом. Проходит время, и мне удается себя уговорить, что у каждого человека на земле есть своя половинка", – призналась певица.

Гомес призналась, что не "отпустила" экс-бойфренда Джастина Бибера из своей жизни после того, как он неожиданно для всех заявил о свадьбе с моделью Хейли Болдуин.

Гомес призналась, что справиться с мыслями ей помогает вера в то, что каждый период в жизни человека имеет значение.

ВИДЕО
Видео: Genius / YouTube

После расставания певица посвятила Биберу песню из своего нового альбома, в которой говорится, что в их отношениях ей была отведена роль жертвы.

Американская певица Селена Гомес и 26-летний канадский музыкант Джастин Бибер расстались в 2018 году, после того как певец тайно сделал предложение модели Хейли Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина.

Гомес и Бибер встречались с 2010 года. Новость о помолвке музыканта с дочерью актера стала неожиданностью не только для поклонников пары Гомес – Бибер, но и для самой певицы.

Теги: США, Селена Гомес, Джастин Бибер, певица
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