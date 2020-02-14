Changes. Бибер выпустил первый альбом за пять лет

Канадский певец Джастин Бибер презентовал альбом Changes. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Он здесь. Changes сейчас вышел", – написал певец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Он по-прежнему остается одной из самых больших в мире поп-звезд, но этот приглушенный, потрясающе красивый альбом говорит о том, что Бибер больше не хочет доминирования в чартах", – написало издание The Guardian.
Пластинка состоит из 11 треков, три из которых записаны совместно с исполнителями Трэвисом Скоттом, Lil Dicky и Post Malone.
Это пятый альбом в дискографии Бибера. Предыдущий, Purpose, вышел в 2015 году.
Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.
В марте 2019 года певец заявил, что ставит карьеру на паузу, чтобы разобраться со своими проблемами. "Сейчас я сосредоточен на устранении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как и у большинства из нас. Я займусь их решением, чтобы не развалиться", – написал он год назад в своем Instagram.
В декабре 2020 года Бибер объявил, что прерывает творческий отпуск и отправляется в концертный тур.