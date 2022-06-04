"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом

"От любой боли лучшее лекарство – желто-голубое. Сегодня впервые в этом году благодаря детям попал в магазины с вещами. Вывод один: Украина – это модно. И не только в Украине, но и в мире. И это круто. Сделаем все, чтобы теперь так было всегда", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кулеба – украинский дипломат. С марта 2020 года является министром иностранных дел.
Вместе с женой Евгенией воспитывает двоих детей: сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).