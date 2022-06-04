"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом

"От любой боли лучшее лекарство – желто-голубое. Сегодня впервые в этом году благодаря детям попал в магазины с вещами. Вывод один: Украина – это модно. И не только в Украине, но и в мире. И это круто. Сделаем все, чтобы теперь так было всегда", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Война России против Украины. Главное (обновляется)