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05 июня, 2022
 
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"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом

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Кулеба: От любой боли лучшее лекарство желто-голубое
Кулеба: От любой боли лучшее лекарство – желто-голубое
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 июня опубликовал в Instagram селфи, на котором запечатлен в новой футболке с желто-синим принтом.

"От любой боли лучшее лекарство – желто-голубое. Сегодня впервые в этом году благодаря детям попал в магазины с вещами. Вывод один: Украина – это модно. И не только в Украине, но и в мире. И это круто. Сделаем все, чтобы теперь так было всегда", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кулеба – украинский дипломат. С марта 2020 года является министром иностранных дел.

Вместе с женой Евгенией воспитывает двоих детей: сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

Теги: Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты, селфи, магазин
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