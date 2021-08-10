"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике

Седокова: Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против Фото: annasedokova / Instagram

Пляжный образ артистки дополнили серебристые украшения в виде лифа и набедренной повязки, которые она надела поверх купальника. Седокова позирует в кадре в профиль, согнув правую ногу в колене. Она отметила, что фото было сделано в Майами.

"Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против. Даже когда нет сил. Те, кто не смог, всегда будут пытаться тебя остановить, чтоб оказаться правыми. Те, кто смог, всегда будут слишком заняты, чтоб обсуждать твой путь.

Верить и действовать", – написала она.

"Секс-агрегат", – прокомментировали фото артистки подписчики.

"Пушечка", – написали в комментариях поклонники.

"А если выдохнуть?" – отреагировали на фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)