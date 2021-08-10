Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике

Седокова: Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против
Седокова: Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 10 августа в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике возле скалы.

Пляжный образ артистки дополнили серебристые украшения в виде лифа и набедренной повязки, которые она надела поверх купальника. Седокова позирует в кадре в профиль, согнув правую ногу в колене. Она отметила, что фото было сделано в Майами.

"Нужно верить в себя. Даже когда весь мир против. Даже когда нет сил. Те, кто не смог, всегда будут пытаться тебя остановить, чтоб оказаться правыми. Те, кто смог, всегда будут слишком заняты, чтоб обсуждать твой путь. 
Верить и действовать", – написала она. 

"Секс-агрегат", – прокомментировали фото артистки подписчики.

"Пушечка", – написали в комментариях поклонники.

"А если выдохнуть?" – отреагировали на фото фолловеры.

Контекст:

 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока что нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: купальник, Анна Седокова, певица
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