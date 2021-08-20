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20 августа, 2021
 
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"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини

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Каменских успела отдохнуть на пляже в перерыве между плотным гастрольным графиком
Каменских успела отдохнуть на пляже в перерыве между плотным гастрольным графиком
Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, в перерыве между плотным гастрольным графиком отправилась загорать. Фотографии с пляжа она выложила 20 августа на своей странице в Instagram.

На первом снимке 34-летняя певица запечатлена в розовом бикини крупным планом так, что видно декольте, на следующем – в полный рост, на последнем – лежа на животе.

"Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом", – подписала фото Каменских.

За пару часов ее пост лайкнули больше 35 тыс. раз.

"Ты такая... огонь. Можно по-русски закомплиментить? Ты красивая матрешка, Потапу просто форты зашли", – восхитился снимками пользователь с ником sergey30011977.

"Секси-бомба", – написала tiakivchuk.

"Да уж, телочка – отпад", – не сдержался zow1015.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: пляж, фигура, Настя Каменских, певица, бикини, декольте, ноги
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