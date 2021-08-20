"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини

Каменских успела отдохнуть на пляже в перерыве между плотным гастрольным графиком Фото: kamenskux / Instagram

На первом снимке 34-летняя певица запечатлена в розовом бикини крупным планом так, что видно декольте, на следующем – в полный рост, на последнем – лежа на животе.

"Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом", – подписала фото Каменских.

За пару часов ее пост лайкнули больше 35 тыс. раз.

"Ты такая... огонь. Можно по-русски закомплиментить? Ты красивая матрешка, Потапу просто форты зашли", – восхитился снимками пользователь с ником sergey30011977.

"Секси-бомба", – написала tiakivchuk.

"Да уж, телочка – отпад", – не сдержался zow1015.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)