"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини

На первом снимке 34-летняя певица запечатлена в розовом бикини крупным планом так, что видно декольте, на следующем – в полный рост, на последнем – лежа на животе.
"Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом", – подписала фото Каменских.
За пару часов ее пост лайкнули больше 35 тыс. раз.
"Ты такая... огонь. Можно по-русски закомплиментить? Ты красивая матрешка, Потапу просто форты зашли", – восхитился снимками пользователь с ником sergey30011977.
"Секси-бомба", – написала tiakivchuk.
"Да уж, телочка – отпад", – не сдержался zow1015.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.