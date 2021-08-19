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19 августа, 2021
 
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"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына

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"Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка!" написала Каменских Осадчей
"Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка!" – написала Каменских Осадчей
Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, поздравила телеведущую Катю Осадчую с рождением третьего сына. 19 августа певица выложила в Instagram снимок с недавней вечеринки Осадчей и ее мужа, телеведущего Юрия Горбунова, посвященной скорому рождению ребенка.

"Ребята! Не успела я выставить фотографии с красивенного babyshower, как Катя уже родила. Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка! Будем зацеловывать", – подписала фото Каменских.

Контекст:

19 августа Осадчая родила третьего мальчика. На родах присутствовал и отец ребенка Юрий Горбунов. "Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" – написал он после родов жены. Это второй общий ребенок пары. Супруги воспитывают четырехлетнего Ивана Горбунова.

У Осадчей есть еще 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: Настя Каменских, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, певица, вечеринка, мальчик, ребенок, поздравление, роды
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