"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына

"Ребята! Не успела я выставить фотографии с красивенного babyshower, как Катя уже родила. Поздравляю с рождением еще одного сладкого ангелочка! Будем зацеловывать", – подписала фото Каменских.

Контекст:

19 августа Осадчая родила третьего мальчика. На родах присутствовал и отец ребенка Юрий Горбунов. "Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" – написал он после родов жены. Это второй общий ребенок пары. Супруги воспитывают четырехлетнего Ивана Горбунова.

У Осадчей есть еще 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука. У Горбунова нет детей от первого брака.