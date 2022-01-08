"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством

Образ певицы в кадре дополнили прозрачные черные перчатки и чулки.

"Счастливого Рождества", – подписала она публикацию.

"Зачем на Рождество такие фотки выставлять?"– спросила elena_knitting_spb1.

"Ну, секси-чика", – написал пользователь xweexo14.

"Звенящая пошлость", – прокомментировала katruk_elena.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1990 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

В 2019 году певица родила сына Мартина. Имени отца ребенка она не называет.