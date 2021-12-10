Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков

"Привет", – подписала публикацию 29-летняя певица.

На фото Гомес изображена с золотыми серьгами-кольцами и распущенными волосами, зачесанными на левую сторону.

На сегодняшний день на ее страничку в Instagram подписаны 287 млн пользователей.

"Я думал, ты прислала это только мне", – прокомментировал yunomiles.

"Всегда такая настоящая", – написал gabe_kennedy.

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

24 ноября Гомес разместила в Instagram фото, на котором позирует в платье с цветочным принтом, сидя в кресле. Под публикацией подписчики поставили 5 млн лайков.