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10 декабря, 2021
 
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Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков

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На сегодняшний день на страничку Гомес в Instagram подписаны 287 млн пользователей
На сегодняшний день на страничку Гомес в Instagram подписаны 287 млн пользователей
Фото: selenagomez / Instagram

Американская певица Селена Гомес 10 декабря разместила в Instagram серию селфи, на которых она корчит рожицы и показывает язык. Под публикацией подписчики снова поставили более 5 млн лайков.

"Привет", – подписала публикацию 29-летняя певица.

На фото Гомес изображена с золотыми серьгами-кольцами и распущенными волосами, зачесанными на левую сторону.

На сегодняшний день на ее страничку в Instagram подписаны 287 млн пользователей.

"Я думал, ты прислала это только мне", – прокомментировал yunomiles.

"Всегда такая настоящая", – написал gabe_kennedy.

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

24 ноября Гомес разместила в Instagram фото, на котором позирует в платье с цветочным принтом, сидя в кресле. Под публикацией подписчики поставили 5 млн лайков.

Теги: Селена Гомес, селфи, певица, язык
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