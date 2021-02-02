Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Американская певица Селена Гомес на своем YouTube-канале выпустила клип на трек Baila Conmigo. Трек записан вместе с пуэрториканским рэпером Rauw Alejandro. По сюжету герои ролика, увидев по телевизору поющую Гомес, начинают танцевать. В финале они оказываются на берегу океана и танцуют на закате. Композиция Baila Conmigo войдет в альбом Гомес Revelacion. Релиз назначен на 12 марта 2021 года.
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