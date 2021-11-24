Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков

Образ 29-летней певицы дополнили цветы в волосах и на рукаве, а также брошь в виде сердца с короной.
"Вы что ли шутите со мной? Альбом Revelación номинирован на премию "Грэмми"! Этот проект особенный для меня по многим причинам, и я не смогла бы реализовать его без этой невероятной команды людей, которые рядом со мной. И, конечно же, мои фаны, я бесконечно благодарна каждому из вас", – подписала она публикацию.
Пост набрал больше 5 млн лайков. В комментариях, которых более 40 тыс., поклонники поздравили певицу и написали, как сильно ею гордятся.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру.
Revelación – дебютный мини-альбом Гомес на испанском языке.
В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.