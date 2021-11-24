Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков

Образ 29-летней певицы дополнили цветы в волосах и на рукаве, а также брошь в виде сердца с короной.

"Вы что ли шутите со мной? Альбом Revelación номинирован на премию "Грэмми"! Этот проект особенный для меня по многим причинам, и я не смогла бы реализовать его без этой невероятной команды людей, которые рядом со мной. И, конечно же, мои фаны, я бесконечно благодарна каждому из вас", – подписала она публикацию.

Пост набрал больше 5 млн лайков. В комментариях, которых более 40 тыс., поклонники поздравили певицу и написали, как сильно ею гордятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)