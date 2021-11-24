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24 ноября, 2021
 
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Селена Гомес показала образ в цветочном платье, подписчики поставили под фото 5 млн лайков

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Гомес: Я бесконечно благодарна каждому из вас
Гомес: Я бесконечно благодарна каждому из вас
Фото: selenagomez / Instagram

Американская певица Селена Гомес 24 ноября разместила в Instagram фото, на котором позирует в платье с цветочным принтом, сидя в кресле. Под публикацией подписчики поставили 5 млн лайков.

Образ 29-летней певицы дополнили цветы в волосах и на рукаве, а также брошь в виде сердца с короной.

"Вы что ли шутите со мной? Альбом Revelación номинирован на премию "Грэмми"! Этот проект особенный для меня по многим причинам, и я не смогла бы реализовать его без этой невероятной команды людей, которые рядом со мной. И, конечно же, мои фаны, я бесконечно благодарна каждому из вас", – подписала она публикацию.

Пост набрал больше 5 млн лайков. В комментариях, которых более 40 тыс., поклонники поздравили певицу и написали, как сильно ею гордятся.

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру.

Revelación – дебютный мини-альбом Гомес на испанском языке.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

Теги: платье, Селена Гомес, певица, Грэмми, альбом
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