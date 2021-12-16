Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера

В публикации отмечается, что на этой неделе 29-летняя Гомес посетила тату-салон. Мастер, который работает под ником Bang Bang, набил на спине певицы большой абстрактный рисунок и поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. В кадре она позирует в длинном черном платье, стоя в пустой комнате с граффити на окнах. Bang Bang добавил к фото черно-белый фильтр, чтобы сцена казалась еще более жуткой.
Также в материале сообщается, что поклонники пытались угадать, что изображено на спине Гомес. Среди всех вариантов самыми популярными были "ловец снов" и "роза".
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Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.
В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.
На теле Гомес больше 15 татуировок, первую из них в виде музыкальной ноты она сделала на запястье в 2012 году.