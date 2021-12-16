Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2021
 
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Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера

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Мастер набил на спине Селены Гомес большой абстрактный рисунок
Мастер набил на спине Селены Гомес большой абстрактный рисунок
Фото: selenagomez / Instagram

Американская певица Селена Гомес сделала новую татуировку. Ее фанаты узнали об этом после того, как автор работы опубликовал фото на своей странице в Instagram. Об этом 15 декабря сообщил американский таблоид Us Weekly.

В публикации отмечается, что на этой неделе 29-летняя Гомес посетила тату-салон. Мастер, который работает под ником Bang Bang, набил на спине певицы большой абстрактный рисунок и поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. В кадре она позирует в длинном черном платье, стоя в пустой комнате с граффити на окнах. Bang Bang добавил к фото черно-белый фильтр, чтобы сцена казалась еще более жуткой.

Также в материале сообщается, что поклонники пытались угадать, что изображено на спине Гомес. Среди всех вариантов самыми популярными были "ловец снов" и "роза".

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

На теле Гомес больше 15 татуировок, первую из них в виде музыкальной ноты она сделала на запястье в 2012 году.

Теги: фанаты, граффити, платье, Селена Гомес, певица, ноты, татуировка
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