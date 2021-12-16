Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера

В публикации отмечается, что на этой неделе 29-летняя Гомес посетила тату-салон. Мастер, который работает под ником Bang Bang, набил на спине певицы большой абстрактный рисунок и поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. В кадре она позирует в длинном черном платье, стоя в пустой комнате с граффити на окнах. Bang Bang добавил к фото черно-белый фильтр, чтобы сцена казалась еще более жуткой.

Также в материале сообщается, что поклонники пытались угадать, что изображено на спине Гомес. Среди всех вариантов самыми популярными были "ловец снов" и "роза".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc)