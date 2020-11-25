  Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца

40-летняя российская певица и ведущая Анна Семенович в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявила, что заморозила свои яйцеклетки и сейчас находится в поиске человека, который мог бы стать отцом для ее ребенка.
"Я созрела для детей только сейчас. Я так долго зрела и созрела. Я проработала себя, читаю детские книги психологические, я себя готовлю, чтобы стать классной матерью", – заявила она.
Семенович подчеркнула, что отцом ее ребенка должен быть такой же осознанный папа, как она.
"Который будет иметь возможность растить этого ребенка. За плечами должен быть какой-то капитал. Поэтому я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки, и сейчас беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство, – выбрать самца!" – подытожила она.
Певица отметила, что вскоре намерена повторить процедуру по заморозке яйцеклеток.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. После завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска Семенович в 2003 году стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец". Певица не афиширует личную жизнь.