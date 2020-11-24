  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий

По словам российской певицы Анны Семенович, ее любимое блюдо – картофельное пюре с пармезаном.

Семенович: Без картошки вообще свою жизнь не представляю Фото: ann_semenovich / Instagram

Российская певица и ведущая Анна Семенович в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявила, что всегда имела проблемы с лишним весом, так как любит вкусно поесть.

"Без картошки вообще свою жизнь не представляю. Я беру картошечку – варю ею, потом разомну, добавляю немножко соевого молочка – у меня непереносимость лактозы, и пармезанчика тертого и так мешаешь: "Батюшки-батюшки, мне ничего не надо". Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий", – заявила она.

Певица отметила, что нравится себе в любом весе.

"Я из тех женщин, которые постоянно толстеют и стройнеют. Это было с детства – я такая "плюша" была", – призналась Семенович.

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Видео: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Семенович родилась в 1980 году в Москве. После завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска Семенович в 2003 году стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец".