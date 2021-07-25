Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы

"Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то мы едем домой. Хочется сказать огромное спасибо нашим врачам за внимание, за искреннее теплое отношение и профессионализм – это дорогого стоит и особенно ценится, когда ты сам разбит, а надо еще и поддерживать оптимизм в ребенке", – написала модель.

Горчакова добавила, что в поселок Рощино, где и избили ее сына, семья больше не вернется.

"После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным, и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес. А пока – домой, в привычную спокойную обстановку, восстанавливаться и набираться сил. Боюсь, они нам еще ой как понадобятся", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)