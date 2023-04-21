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21 апреля, 2023
 
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Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть

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Берри родилась в 1966 году
Берри родилась в 1966 году
Фото: halleberry / Instagram

Американская актриса Холли Берри 19 апреля в Instagram Stories разместила видео, в котором запечатлена черная медведица с двумя медвежатами. Знаменитость отметила, что животные пришли на площадку в лесу, где проходили съемки.

"Когда к вам на съемочную площадку приходят мама-медведица и ее малыши", –  подписала ролик актриса.

Как отмечает Daily Star, североамериканские черные медведи распространены в США и Канаде, но также встречаются в Мексике. Считается, что они не так активно нападают на людей, как бурые медведи. По данным Североамериканского медвежьего центра, большинство нападений черных медведей являются защитной реакцией, если люди подходят слишком близко.

Скриншот: halleberry / Instagram
Скриншот: halleberry / Instagram

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.

Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, Холли Берри, медведи
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