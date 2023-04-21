Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть

"Когда к вам на съемочную площадку приходят мама-медведица и ее малыши", – подписала ролик актриса.
Как отмечает Daily Star, североамериканские черные медведи распространены в США и Канаде, но также встречаются в Мексике. Считается, что они не так активно нападают на людей, как бурые медведи. По данным Североамериканского медвежьего центра, большинство нападений черных медведей являются защитной реакцией, если люди подходят слишком близко.
Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде (штат Огайо). В середине 1980-х выиграла несколько конкурсов красоты, стала первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где заняла шестое место.
Берри дебютировала на экране в конце 1980-х в мини-сериале "Живые куклы". Известность пришла к ней спустя два года после роли в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка". Самые известные картины с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".
За роль в фильме "Бал монстров" Берри получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".