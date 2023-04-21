Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть

"Когда к вам на съемочную площадку приходят мама-медведица и ее малыши", – подписала ролик актриса.

Как отмечает Daily Star, североамериканские черные медведи распространены в США и Канаде, но также встречаются в Мексике. Считается, что они не так активно нападают на людей, как бурые медведи. По данным Североамериканского медвежьего центра, большинство нападений черных медведей являются защитной реакцией, если люди подходят слишком близко.

Скриншот: halleberry / Instagram

