Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2021
 
Новости

Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ближайшее время певцу предстоит пройти реабилитацию
В ближайшее время певцу предстоит пройти реабилитацию
Фото: alexander_serov_official / Instagram

Ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией российского певца Александра Серова выписали из больницы, в которой он находился больше месяца. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал "112".

В публикации отмечается, что легкие 67-летнего певца были поражены на 75% и в ближайшее время ему предстоит реабилитация.

Контекст:

О госпитализации Серова стало известно 9 октября.

Игорь Крутой, долгое время сотрудничавший с певцом, призвал помолиться о Серове и "при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани".

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в Украине, в селе Ковалевка под Николаевом. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

Теги: больница, певец, Александр Серов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, выписка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
Представительница Украины на "Мисс мира" вылетела в США на конкурс
Представительница Украины на "Мисс мира" вылетела в США на конкурс
"И на фото живот прячет". Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела
"И на фото живот прячет". Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела
"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте
"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Умер звезда фильма "Ширли-мырли", актер Валерий Гаркалин
Умер звезда фильма "Ширли-мырли", актер Валерий Гаркалин
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS