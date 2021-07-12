  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом

"Я начала худеть. Я заедала стрессы и набрала восемь [кг]. И сейчас мне очень тяжело. Я уже вторую неделю на диете. Занимаюсь спортом, хотя в последнее время не хочется. Я себя просто уговариваю: "Нужно". Потому что тело кричит. Тяжело даже танцевать. Начала задыхаться немного, когда пою вживую, поэтому надо возвращаться в форму", – заявила певица.

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Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) была участницей проекта "Фабрика звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания шоу выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Они поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.