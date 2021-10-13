"Сейчас у нас уже все хорошо". Танкович рассказал, почему его дочь считала своим отцом Зеленского

Танкович: Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец – Зеленский Фото: tankovichd / Instagram

По правилам проекта представитель одной из команд озвучивают один малоизвестный факт о своей жизни, а представители другой команды должны угадать, правда это или ложь. В шестом раунде седьмого выпуска Танкович соревновался с ведущей шоу Лесей Никитюк.

"Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец – Владимир Александрович Зеленский", – сообщил Танкович. Никитюк сочла это заявление ложным, но Танкович заявил, что это правда.

"Когда моей малой было три годика, я ей показывал [в телевизоре] себя – мне хотелось, чтобы она радовалась, что папа работает "в телевизоре", – объяснил он. – Меня она не запоминала. Но когда показали "95 квартал", она показала пальчиком [на Зеленского] и сказала: "Папа". И так продолжалось некоторое время. Сейчас у нас уже все хорошо".

"Может, ребенок лучше знает?" – отреагировала на признание Танковича Никитюк.

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Видео: Новий канал / YouTube