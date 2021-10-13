"Сейчас у нас уже все хорошо". Танкович рассказал, почему его дочь считала своим отцом Зеленского

По правилам проекта представитель одной из команд озвучивают один малоизвестный факт о своей жизни, а представители другой команды должны угадать, правда это или ложь. В шестом раунде седьмого выпуска Танкович соревновался с ведущей шоу Лесей Никитюк.
"Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец – Владимир Александрович Зеленский", – сообщил Танкович. Никитюк сочла это заявление ложным, но Танкович заявил, что это правда.
"Когда моей малой было три годика, я ей показывал [в телевизоре] себя – мне хотелось, чтобы она радовалась, что папа работает "в телевизоре", – объяснил он. – Меня она не запоминала. Но когда показали "95 квартал", она показала пальчиком [на Зеленского] и сказала: "Папа". И так продолжалось некоторое время. Сейчас у нас уже все хорошо".
"Может, ребенок лучше знает?" – отреагировала на признание Танковича Никитюк.
Танкович родился в 1977 году в Минске. С 2009 года он является ведущим развлекательных программ на украинском телеканале СТБ. С 2018 года Танкович выступает в составе проекта "Дизель Шоу". Танкович женат. Вместе с супругой Ольгой Рыбкой воспитывает дочь, которая родилась в 2015 году.
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.