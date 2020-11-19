Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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Shazam назвал самую популярную песню всех времен

Британская музыкальная платформа Shazam составила топ-100 наиболее популярных композиций в своей истории.

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Певица Tones and I стала лидером рейтинга
Певица Tones and I стала лидером рейтинга
Фото: Tones And I / Facebook

Хит-парад самых популярных песен на платформе Shazam возглавила Dance Monkey австралийской певицы Tones and I (Тони Уотсон). Об этом сообщает BBC.

Эта композиция заняла первое место в топ-100 самых популярных запросов на Shazam.

Второе место заняла песня Prayer in C дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. На третьем – Let Her Go британского певца Passenger.

Первую пятерку замыкают песни Wake Me Up от покойного шведского диджея Avicii и Lean On от американского трио Major Lazer.

ВИДЕО
Видео: Tones And I / YouTube

Среди 100 самых популярных композиций оказались три песни британского певца Эда Ширана: Thinking Out Loud, Shape of You и Perfect.

Shazam – приложение для распознавания музыки. С его помощью можно определить название и автора трека. Компания начала деятельность в 1999 году. Штаб-квартира Shazam расположена в Лондоне.

Теги: BBC, Shazam, Avicii, песня, Tones and I, Prayer in C, Lilly Wood & the Prick, Passenger, Major Lazer
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