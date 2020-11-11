Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор заявила, что последние шесть лет в ее жизни были травматичными, но теперь она намерена начать восстановление.

О'Коннор: Теперь начинается восстановление
О'Коннор: Теперь начинается восстановление
Фото: Sinéad O'Connor / Facebook

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор публично заявила о намерении избавиться от наркозависимости. Об этом она написала 10 ноября в Twitter. 

По словам певицы, из-за необходимости пройти годичный курс лечения она переносит свои концерты с 2021-го на 2022 год. 

"У меня были очень травматичные шесть лет, но в этом году они закончились. Теперь начинается восстановление", – написала она.

По словам певицы, поводом для этого стала смерть близкого человека.

"В этом году я потеряла любимого человека. Это так сильно повлияло на меня, что я ненадолго пристрастилась к наркотикам", – написала она.

Артистка попросила поклонников поддержать ее в намерении пройти лечение.

"Я прошу вас проявить поддержку и понимание и сохранить билеты на 2022 год, потому что я вернусь с новым альбомом", – подытожила она.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными". 

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя.

В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

Теги: наркотики, Шинейд О'Коннор
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