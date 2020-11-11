Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор заявила, что последние шесть лет в ее жизни были травматичными, но теперь она намерена начать восстановление.

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор публично заявила о намерении избавиться от наркозависимости. Об этом она написала 10 ноября в Twitter.

По словам певицы, из-за необходимости пройти годичный курс лечения она переносит свои концерты с 2021-го на 2022 год.

"У меня были очень травматичные шесть лет, но в этом году они закончились. Теперь начинается восстановление", – написала она.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

По словам певицы, поводом для этого стала смерть близкого человека.

"В этом году я потеряла любимого человека. Это так сильно повлияло на меня, что я ненадолго пристрастилась к наркотикам", – написала она.

This year I lost someone beloved and has affected me so badly that I became briefly addicted to a drug other than weed. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

Артистка попросила поклонников поддержать ее в намерении пройти лечение.

"Я прошу вас проявить поддержку и понимание и сохранить билеты на 2022 год, потому что я вернусь с новым альбомом", – подытожила она.

I would ask you please to be supportive and understanding and to hold onto your tickets for 2022 because I will be back with a new album and tour. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя.

В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.