Шишпор показала пятилетнюю дочь, предсказав ей "Оскар"

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор 8 сентября на своей странице в Instagram обнародовала совместные снимки с пятилетней дочерью Юлией.
"Ты моя маленькая искорка, которая станет большой звездой! Ты же знаешь, что мы с тобой поедем за твоим "Оскаром", – написала балерина, поздравляя дочь с днем рождения.
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С днём рождения доченька! Ты моя искорка маленькая ,которая, я точно знаю, станет большой звездой! Желаю тебе здоровья это самое главноебудь счастлива и всех тебе благПусть все плохое обходит тебя стороной Ты же знаешь ,что мы с тобой поедем за твоим Оскаром Моя маленькая и большая актриса А для меня ты самая большая награда в жизни! Люблю безумно
В новом посте артистка поделилась фотографиями с детского праздника, который организовала для дочери.
"Сегодня твой день. Все для тебя", – написала Шишпор.
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Шишпор стала известна после победы на международном конкурсе среди артистов балета имени Лифаря. Первое сольное выступление балерины состоялось в 17 лет. Помимо выступлений на сцене, Шишпор принимала участие в съемках клипов, засветившись, в том числе, в ролике Олега Винника на песню "Нино", а также в клипе группы ТИК на песню "Злива".
В 2014 году Шишпор вышла замуж за укаринского футболиста Георгия Бущана. В 2015 году у супругов родилась дочь Юлия. Пара рассталась в 2019 году.