Шишпор показала пятилетнюю дочь, предсказав ей "Оскар"

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор поделилась в сети снимками, сделанными в день рождения дочери Юлии, которую родила в браке с украинским футболистом Георгием Бущаном.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор 8 сентября на своей странице в Instagram обнародовала совместные снимки с пятилетней дочерью Юлией.

"Ты моя маленькая искорка, которая станет большой звездой! Ты же знаешь, что мы с тобой поедем за твоим "Оскаром", – написала балерина, поздравляя дочь с днем рождения.

В новом посте артистка поделилась фотографиями с детского праздника, который организовала для дочери.

"Сегодня твой день. Все для тебя", – написала Шишпор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня твой день все для тебя Публикация от КРИСТИНА ШИШПОР (@shyshpor_official) 8 Сен 2020 в 12:23 PDT

Шишпор стала известна после победы на международном конкурсе среди артистов балета имени Лифаря. Первое сольное выступление балерины состоялось в 17 лет. Помимо выступлений на сцене, Шишпор принимала участие в съемках клипов, засветившись, в том числе, в ролике Олега Винника на песню "Нино", а также в клипе группы ТИК на песню "Злива".

В 2014 году Шишпор вышла замуж за укаринского футболиста Георгия Бущана. В 2015 году у супругов родилась дочь Юлия. Пара рассталась в 2019 году.