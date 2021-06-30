"Сходят с ума от победы". Принц Уильям с женой и старшим сыном поддержал сборную Англии на Евро 2020

"Невероятная производительность", – говорится в публикации.
Британский таблоид The Sun отмечает, что компанию семье принца Уильяма составил британский футболист Дэвид Бекхэм вместе со своим сыном Ромео, а также британский певец Эд Ширан с женой Черри.
В публикации говорится, что принц Уильям эмоционально отреагировал на победу сборной Англии – статья, проиллюстрированная снимками, вышла под заголовком "Принц Уильям, Кейт и Джордж сходят с ума от победы Англии [...] на Евро-2020".
Таблоид пишет, что герцогиня Кембриджская впервые публично болела за национальную сборную Англии.
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Национальная сборная Англии обыграла сборную Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:0. В четвертьфинале англичане проведут матч с национальной сборной Украины. Он запланирован на 3 июля в Риме (Италия).