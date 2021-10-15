"Шок-контент", "Откровенные". Муж Ребрик схватил ее за ягодицы прямо в публичном месте

"Шок-контент! Дикий и Ребрик! Никакого гламура, ни одного постановочного кадра, минимум макияжа – такие, как есть на самом деле! Эти фото, как никакие другие, характеризуют нас. Мы так и живем! Нашу любовь приправляем шутками, оптимизмом, смехом и танцами", – написала она.

Ребрик отметила, что снимки были сделаны на праздновании дня рождения украинского телеведущего Анатолия Анатолича.

View this post on Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Вы волшебные, настоящие, откровенные", – прокомментировала подписчица vakulenko5186.