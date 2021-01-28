"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко во время отдыха на Бали позировала спиной к объективу.

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко 28 января в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в белом раздельном купальнике на пляже.

Ведущая позировала в кадре, стоя спиной к объективу.

"Здесь отличный сервис, потрясающая береговая линия, возможность посерфить", – описала она достоинства отдыха на Бали, куда приехала вместе с семьей в конце декабря 2020 года.

"Береговые линии действительно выглядят захватывающе", – прокомментировали снимок подписчики.

"Шоколадка", – написали в комментариях фаны.

"Жопастик", – отреагировали на фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

С конца 2020 года Тодоренко проводит новогодние каникулы на Бали. В первые дни отдыха она была госпитализирована после того, как травмировала ногу. По словам ведущей, местные врачи не смогли поставить ей диагноз.

11 января ведущая призналась, что едва не утонула во время занятий серфингом.