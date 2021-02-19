Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, ей сложно устраивать себе запланированные передышки.

Шоптенко: Как же я рада, что этот спонтанный закат и море случились в моей жизни Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что отдых в Дубае (ОАЭ) оказался для нее спонтанным. Об этом она рассказала в Instagram 19 февраля.

"Я человек, которому крайне сложно просто взять и устроить себе передышку. Но практика показала, что взятые ночью билеты и спонтанные поездки часто лучше хорошо спланированных. И как же я рада, что этот спонтанный закат и море случились в моей жизни", – написала танцовщица, разместив видео, на котором запечатлена в белой тунике на пляже во время заката солнца.

Шоптенко отметила, что ролик снят в ОАЭ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенца. Супруги назвали сына Алексеем.

12 февраля Шоптенко сообщила, что отправилась отдыхать в ОАЭ, а 16 февраля поделилась снимком, на котором была запечатлена в купальнике на пляже.