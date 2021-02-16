"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике

Украинский хореограф Алена Шоптенко 12 февраля отправилась на отдых в ОАЭ.

Шоптенко: Я обещала фото в купальнике Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 16 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в раздельном двухцветном купальнике на пляже.

Танцовщица отметила, что находится на отдыхе в ОАЭ.

"Я обещала фото в купальнике", – подписала она публикацию.

"Фигура бальницы", – прокомментировали фото подписчики.

"Прекрасная фигура, пусть все завидуют", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенца. Супруги назвали сына Алексеем.

12 февраля Шоптенко сообщила, что отправилась отдыхать в ОАЭ.