Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2021
 
Новости

"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике

Украинский хореограф Алена Шоптенко 12 февраля отправилась на отдых в ОАЭ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко: Я обещала фото в купальнике
Шоптенко: Я обещала фото в купальнике
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 16 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в раздельном двухцветном купальнике на пляже.

Танцовщица отметила, что находится на отдыхе в ОАЭ. 

обещала фото в купальнике", – подписала она публикацию. 

"Фигура бальницы", – прокомментировали фото подписчики.

"Прекрасная фигура, пусть все завидуют", – написали в комментариях фолловеры.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенцаСупруги назвали сына Алексеем.

12 февраля Шоптенко сообщила, что отправилась отдыхать в ОАЭ

Теги: ОАЭ, Алена Шоптенко, отдых, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
Елена КРАВЧЕНКО
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
"Самонадеянности моей нет предела". Тодоренко обратилась за помощью к врачам после того, как покормила сына орехами
"Самонадеянности моей нет предела". Тодоренко обратилась за помощью к врачам после того, как покормила сына орехами
Рианна снялась топлес
Рианна снялась топлес
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
Maruv выставила на обозрение соски в латексе
Maruv выставила на обозрение соски в латексе
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS