Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2021
 
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"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына

Украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, что фразу "Сейчас дам тебе по попе" ее двухлетний сын услышал от своего отца, а "одно нехорошее слово" – уже от нее.

Шоптенко: Какой же это прекрасный возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи
Шоптенко: Какой же это прекрасный возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 28 января в Instagram рассказала об особенностях "говорливого возраста" своего двухлетнего сына.

"Когда услышала от сына: "Сейчас дам тебе по попе", подумала, что так говорит бабушка. А это оказался муж. Когда бабушка услышала от ребенка одно нехорошее слово, подумала на мужа, а это оказалась я. В общем, какой же это прекрасный возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи", – написала она.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сынСупруги приняли решение не показывать лицо ребенка на фото, которые публикуют в сети.

Теги: дети, семья, Алена Шоптенко
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