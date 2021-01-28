"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына

Украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, что фразу "Сейчас дам тебе по попе" ее двухлетний сын услышал от своего отца, а "одно нехорошее слово" – уже от нее.

Шоптенко: Какой же это прекрасный возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 28 января в Instagram рассказала об особенностях "говорливого возраста" своего двухлетнего сына.

"Когда услышала от сына: "Сейчас дам тебе по попе", подумала, что так говорит бабушка. А это оказался муж. Когда бабушка услышала от ребенка одно нехорошее слово, подумала на мужа, а это оказалась я. В общем, какой же это прекрасный возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын. Супруги приняли решение не показывать лицо ребенка на фото, которые публикуют в сети.