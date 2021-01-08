Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото

Украинский хореограф Алена Шоптенко родила сына летом 2018 года. В сети танцовщица поделилась снимками из семейного архива, сделанными во время ожидания первенца.

Победительница первого сезона шоу "Танцы со звездами" (2006) на "1+1" хореограф Алена Шоптенко 7 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, обнародовала архивные снимки, на которых запечатлена в разные периоды своей беременности и сразу после родов.

Шоптенко показала, как выглядела, когда была беременной, но не афишировала это.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Хореограф также поделилась в сети снимком, на котором уже заметна беременность.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Реагируя на просьбы фанов, Шоптенко показала фото, которое был сделано сразу после рождения сына.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является украинским президентом.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын.