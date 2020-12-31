Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ

Украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что танец, являющийся символом 2021 года, дает возможность в полной мере продемонстрировать силу и запал, выпустить свое альтер-эго.

Хореограф и преподаватель Алена Шоптенко заявила в Instagram, что в 2021 году следует двигаться в ритме пасодобля.

"В честь предстоящего года Белого Металлического Быка мне захотелось рассказать про танец пасодобль. Согласна, пока связи мало, но дайте время. Пасодобль – парный испанский танец, символизирующий корриду. Роль мужчины в нем более чем понятна – это тореадор. А вот у женщины в этом танце характер очень многогранный. С одной стороны, она Кармен – олицетворение женской неотразимости, независимости и страстного темперамента. С другой стороны, она – плащ тореадора, его верный спутник и незаменимый атрибут, без которого невозможно представить образ матадора. А еще в танце пасодобль партнерша часто исполняет роль... быка", – объяснила Шоптенко.

Хореограф отметила, что пасодобль – это танец противостояния.

"В нем чувствуется соревнование и борьба. В пасодобле партнерше можно в полной мере продемонстрировать свою силу и запал, выпустить свое альтер-эго. За что я лично этот танец очень люблю. Так что, девочки, что бы там в следующем году ни происходило, мы точно справимся. Не в ритме вальса, так в ритме пасо!" – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-шоуменом и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2017 году в паре с актером Ахтемом Сеитаблаевым танцовщица заняла третье место на проекте.

В 2020 году она принимала участие в шоу вместе с певцом Олегом Винником. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, они не вышли на паркет – у Винника и Шоптенко был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз.

12 октября хореограф заявила, что это был последний сезон, в котором она принимала участие как танцовщица.