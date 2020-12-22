"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, она сделает все, чтобы следующий год ее жизни стал лучше нынешнего.

Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко заявила, что уходящий год оказался для нее годом испытаний, потрясений и переживаний. Об этом она написала 21 декабря в Instagram, посвятив публикацию своему 33-летию.

"Признаюсь, с огромной радостью заканчиваю свой 32-й год жизни, так как он был действительно сложным. И это все точно немного изменило меня", – призналась она.

Шоптенко отметила, что намерена сделать все, чтобы следующий год ее жизни был намного лучше нынешнего.

"Потому что таким я его сделаю сама", – подытожила она.

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Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является украинским президентом.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын.