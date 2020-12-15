"Съехали на попе с горки, поели сосульки". Шоптенко показала зимнюю прогулку с сыном

Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 14 декабря в Instagram разместила совместные снимки с сыном Алексеем, которые были сделаны во время зимней прогулки.
Шоптенко позирует в кадре, показывая своему ребенку, как надувать мыльные пузыри.
"Моему сыну уже два с половиной года, но учитывая, что в прошлом году была очень длинная осень, то это, получается, его первая морозная зима. Наконец-то мы походили по хрустящей траве, съехали на попе с ледяной горки, поели сосульки", – написала она.
Шоптенко подчеркнула, что вскоре планирует покатать сына на санках, поиграть с ним в снежки и упасть вместе в сугроб.
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Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын.