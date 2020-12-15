"Съехали на попе с горки, поели сосульки". Шоптенко показала зимнюю прогулку с сыном

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, это первая настоящая зима в жизни ее двухлетнего сына Алексея.

Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко 14 декабря в Instagram разместила совместные снимки с сыном Алексеем, которые были сделаны во время зимней прогулки.

Шоптенко позирует в кадре, показывая своему ребенку, как надувать мыльные пузыри.

"Моему сыну уже два с половиной года, но учитывая, что в прошлом году была очень длинная осень, то это, получается, его первая морозная зима. Наконец-то мы походили по хрустящей траве, съехали на попе с ледяной горки, поели сосульки", – написала она.

Шоптенко подчеркнула, что вскоре планирует покатать сына на санках, поиграть с ним в снежки и упасть вместе в сугроб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)