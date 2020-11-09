Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, ее двухлетний сын каждый раз одинаково реагирует на ее возвращение домой после участия в съемках.

Украинский хореограф Алена Шоптенко 9 октября в Instagram рассказала, что ее двухлетний сын каждый раз, когда она возвращается домой со съемок с ярким макияжем, просит его смыть.

"Каждый раз, когда я вся такая красивая, с ярким макияжем возвращаюсь домой со съемок, он смотрит на мое лицо и первое, что слышу от сына: "Мама, мыть". Приходится идти и вместе смывать макияж", – поделилась танцовщица.

По словам Шоптенко, просьбы сына смыть яркий макияж заставляют ее сомневаться, удачно ли она красится.

"Не знаю, это ему нравится естественная женская красота или я просто неудачно накрасилась?" – подытожила хореограф.

Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.