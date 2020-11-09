Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа

Украинский хореограф Алена Шоптенко 9 октября в Instagram рассказала, что ее двухлетний сын каждый раз, когда она возвращается домой со съемок с ярким макияжем, просит его смыть.
"Каждый раз, когда я вся такая красивая, с ярким макияжем возвращаюсь домой со съемок, он смотрит на мое лицо и первое, что слышу от сына: "Мама, мыть". Приходится идти и вместе смывать макияж", – поделилась танцовщица.
По словам Шоптенко, просьбы сына смыть яркий макияж заставляют ее сомневаться, удачно ли она красится.
"Не знаю, это ему нравится естественная женская красота или я просто неудачно накрасилась?" – подытожила хореограф.
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Одно из первых слов, которое сказал мой сын было слово «мыть». Неудивительно конечно, учитывая сколько раз в день мы моем руки. Но смешит меня другое Каждый раз, когда я вся такая красивая с ярким макияжем возвращаюсь домой со съёмок или выступлений, он смотрит на мое лицо и первое, что я слышу от сына: «Мама, мыть». Приходится идти и вместе смывать макияж И вот я теперь не знаю - это ему нравится естественная женская красота или я просто неудачно накрасилась?
Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.