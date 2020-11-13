  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, ее супруг, предприниматель Алексей Иванов не посвящает ее в свои проблемы, считая это слабостью.

Украинский хореограф и экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алена Шоптенко в интервью программе "Слава+", которая вышла 12 ноября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что супруг, предприниматель Алексей Иванов покорил ее заботой.

"Я влюблена в его мозг. Мой муж – абсолютный гений", – рассказала Шоптенко.

Хореограф отметила, что благодарна мужу за то, что он не говорит ей о своих проблемах.

"Он как мужчина считает, что не может жаловаться и показать свою слабость при мне", – рассказала она.

При этом Шоптенко подчеркнула, что в их паре присутствует ревность, но они стараются скрыть это друг от друга.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube

Шоптенко вышла замуж за Иванова осенью 2016 года. Летом 2018 года у пары родился сын.

Это второй брак Шоптенко. Ранее она была женой хореографа Дмитрия Дикусара. Пара рассталась после трех лет брака в 2016 году.

В октябре 2020 года Шоптенко призналась, что находится на стадии расторжения венчанного брака с Дикусаром.