  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"

Украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что раньше хотела стать судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1", хореограф Алена Шоптенко в интервью программе "Слава+", которая вышла 12 ноября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что сейчас была бы не против занять место судьи на проекте "Танцы со звездами" на "1+1".

При этом Шоптенко подчеркнула, что это не является целью ее жизни. Хореограф отметила, что помимо ее желания, существуют и другие факторы.

"Тут нужно что-то еще. Это же не только от меня зависит. Когда-то хотела, а сейчас, наверное, была бы не против", – рассказала она.

Шоптенко предположила, что одной из причин, по которой она не является судьей проекта, может быть ее нечеткая артикуляция.

"Может быть, я плохо говорю?" – пошутила она.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Шоптенко впервые вышла на паркет "Танцев со звездами" в 2006 году. Ее партнером стал на тот момент руководитель студии "Квартал 95", а сейчас президент Украины Владимир Зеленский. Пара одержала победу в шоу.

В 2017 году в паре с актером Ахтемом Сеитаблаевым танцовщица заняла третье место на проекте.

В 2020 году она принимала участие в шоу вместе с певцом Олегом Винником. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, они не вышли на паркет – у Винника и Шоптенко был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз.

12 октября хореограф заявила, что это был последний сезон, в котором она принимала участие как танцовщица.