Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, ее свекровь – профессиональная няня.

Победительница первого сезона шоу "Танцы со звездами" (2006) на "1+1" хореограф Алена Шоптенко в программе "Неймовірна правда про зірок", которая вышла 28 декабря на СТБ, заявила, что находится в хороших отношениях со своей свекровью.

"Моя свекровь Света – профессиональная няня. Она педагог высочайшего уровня. И мне очень повезло, что она помогает с ребенком, развивает его. Если бы у нас были другие отношения, все это выглядело бы как-то по другому", – заявила Шоптенко.

В 2016 году Шоптенко вышла замуж за украинского предпринимателя Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын. Супруги приняли решение не показывать лицо ребенка на фото, которые публикуют в сети.

Это второй брак как для Шоптенко, так и для ее мужа. Ранее она была женой хореографа Дмитрия Дикусара. Пара рассталась после трех лет брака в 2016 году, но остаются венчанными мужем и женой.