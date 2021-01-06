Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
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"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, изучив новое танцевальное направление, она по праву сможет называть себя универсальным танцором. Учиться новому виду танцев хореограф будет вместе с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Шоптенко: Что из этого получится, посмотрим через некоторое время
Шоптенко: Что из этого получится, посмотрим через некоторое время
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко решила научиться танцевать хип-хоп. Об этом она написала 6 января в Instagram.

"Мне 33 года и я бальница. За 15 лет моей хореографической карьеры я изучила много других танцевальных направлений. Но одно направление прошло мимо меня. И это хип-хоп. И в свои 33 года с укоренившейся бальной пластикой я решила освоить уличный вайб! Это мой персональный челлендж и выход из зоны комфорта", – сообщила она.

По словам Шоптенко, освоив новое направление, она сможет по праву называть себя универсальным танцором.

Хореограф отметила, что учиться танцевать хип-хоп будет вместе с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной.

"Что из этого получится, посмотрим через некоторое время. Учиться никогда не поздно! Особенно танцевать", – подытожила она.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-шоуменом и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В 2017 году в паре с актером Ахтемом Сеитаблаевым танцовщица заняла третье место на проекте.

В 2020 году принимала участие в шоу вместе с певцом Олегом Винником. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, они не вышли на паркет – у Винника и Шоптенко был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз. 

12 октября хореограф заявила, что это был последний сезон, в котором она принимала участие как танцовщица.

Теги: танцы, Алена Шоптенко, Юлия Санина, хореограф
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